Климкин возглавил новую программу в Украинском институте будущего

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет руководить программой Украинского института будущего, основными направлениями исследований которой являются противодействие российской агрессии и безопасность в Черноморском регионе.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал сотрудничать с аналитическим центром "Украинский институт будущего" (UIF). Об этом пресс-служба центра сообщила 16 января.

"К команде Украинского института будущего присоединился украинский политик, дипломат, а также министр иностранных дел Украины в 2014–2019 годах Павел Климкин. Он будет руководить программой европейских, региональных и российских исследований, которую UIF вводит с января этого года", – сказано в релизе.

Целью этой программы будут моделирование вызовов, которые стоят перед Украиной, и подготовка рекомендаций по менеджменту существующих и потенциальных рисков для политических и деловых кругов.

"Основными направлениями исследований будут противодействие российской агрессии против Украины, черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы и комплексная интеграция в европейское и трансатлантическое пространство", – сообщили в UIF.

Климкин возглавлял МИД Украины с июня 2014 года. После избрания президентом Владимир Зеленский дважды вносил в Раду представления об увольнении Климкина, но депутаты не поддержали их, хотя сам министр обращался к парламентариям с просьбой отправить его в отставку. Его уволили 29 августа, в первый день работы Верховной Рады ІХ созыва.