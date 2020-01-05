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ПОЛИТИКА

Украинцев все любят, но о стране говорят, что она коррумпирована – Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Украина не вступит в Евросоюз и НАТО, если останется такой, как есть.

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Климкин считает, что у Украины пока нет шансов на вступление в ЕС и НАТО
Климкин считает, что у Украины пока нет шансов на вступление в ЕС и НАТО
Фото: ЕРА

Украинцев за пределами Украины любят. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин газете "Сегодня" в интервью, которое было опубликовано 5 января.

Об этом он сказал, комментируя возможное членство Украины в Европейском союзе и НАТО.

"Украинцев все хотят, украинцы – это везде очень положительно, это наш большой плюс. А страна у нас "беднее" и сложнее, чем украинцы. Украинцев все любят, но о стране говорят, что она коррумпированная, олигархическая, сложная, неэффективная. А нам надо сделать так, чтобы наша страна была, как украинцы. А если мы остаемся такими, как сейчас, без дальнейшего развития, ни в какие ЕС и НАТО мы не вступим", – считает Климкин.

На вопрос, есть ли у Украины шанс услышать от ЕС и НАТО "да", он ответил: "Я считаю, что нет".

"Говорю абсолютно откровенно. Вопрос перспективы должен быть решен. Это реально наше будущее. Эта история среднесрочная и связана с перезагрузкой Украины", – отметил экс-глава МИД Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Согласно исследованию, проведенному в декабре Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, 51% опрошенных украинцев считают, что вступление в НАТО обеспечит безопасность страны.

Теги: Украина, НАТО, Павел Климкин, украинцы, Евросоюз, членство
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