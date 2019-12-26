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Более половины украинцев считают, что вступление в НАТО обеспечит безопасность страны – опрос

За внеблоковый статус Украины выступают 26% опрошенных фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, при этом вступление в НАТО поддерживают более 50% респондентов. 5,5% выступают за военный союз с Россией и другими странами СНГ.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Фото: ЕРА

Более половины (51%) опрошенных украинцев считают, что вступление в НАТО обеспечит безопасность страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, опубликованные 26 декабря.

"Большинство населения считает, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО – так считает 51% граждан (46% в 2018 году, 38,5% в 2017 году), еще 1,5% надеются на военный союз с США", – сказано в сообщении.

За внеблоковый статус Украины выступают 26% (24% в 2018 году). Поддержка военного союза с Россией и другими странами СНГ составляет 5,5% (7% в прошлом году).

"Однако в этом вопросе существуют существенные региональные различия: членство в НАТО поддерживают в Западном (80%) и Центральном (54%) регионах, а вот в Южном (41%) и Восточном (42%) регионах отдают предпочтение нейтральному статусу Украины. Более того, в Восточном регионе 14% считают лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины военный союз с Россией и другими странами СНГ, правда, в прошлом году здесь таких было 20%", – говорится в пресс-релизе.

 Исследование "Итоги-2019: общественное мнение" проводили 13–18 декабря во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей среди 2017 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Теги: Россия, Украина, НАТО, соцопрос, внеблоковый статус, война в Украине
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