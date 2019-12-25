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Шойгу заявил, что НАТО "реализует антироссийскую инициативу" США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Европе НАТО ежегодно проводит по 40 крупных учений с "явно антироссийской направленностью".

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Шойгу отметил, что военный бюджет США значительно больше российского
Шойгу отметил, что военный бюджет США значительно больше российского
Фото: kremlin.ru

Действия НАТО имеют антироссийскую направленность. Об этом 24 декабря на совещании в Москве заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого цитирует сайт Кремля.

"Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу Соединенных Штатов Америки "Четыре по 30". Предполагается в 30-суточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному – 76%, по морскому – 93%. По нашей оценке, полная реализация концепции "Четыре по 30" возможна уже к 2022 году", – сказал он.

По словам министра, "ежегодно блоком НАТО в Европе проводится до 40 крупных учений, которые имеют явную антироссийскую направленность".

"По сравнению с прошлым годом вблизи наших границ на 33% увеличилась интенсивность воздушной разведки, на 24 – морской", – подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что военный бюджет только США достигнет в 2020 году почти $750 млрд, что "сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз".

8 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не считает Россию врагом, хотя и не закрывает глаза на российскую агрессию. 23 декабря он подчеркнул, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги: Россия, США, НАТО, Сергей Шойгу, батальоны, учения
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