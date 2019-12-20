Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих", передает корреспондент издания "ГОРДОН".
За законопроект проголосовало 267 народных депутатов.
Документ предусматривает установление новых воинских званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах – членах НАТО.
В частности, согласно законопроекту, предполагается ввести в Вооруженных силах Украины звания "бригадный генерал", "командор-адмирал", вместо звания "генерал-полковник" – звание "генерал", а звание "генерал армии Украины" – отменить.
18 декабря Рада приняла законопроект №0906. Он предусматривает введение новых воинских званий для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, которые соответствуют стандартам НАТО. Закон вступил в силу 30 ноября.