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Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Документом, который парламент поддержал в первом чтении, предлагается ввести в Вооруженных силах Украины звания "бригадный генерал", "командор-адмирал", вместо звания "генерал-полковник" – звание "генерал", а звание "генерал армии Украины" – отменить.

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За законопроект проголосовало 267 народных депутатов
За законопроект проголосовало 267 народных депутатов
Фото: Слуга Народу / Facebook

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За законопроект проголосовало 267 народных депутатов.

Документ предусматривает установление новых воинских званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах – членах НАТО.

В частности, согласно законопроекту, предполагается ввести в Вооруженных силах Украины звания "бригадный генерал", "командор-адмирал", вместо звания "генерал-полковник" – звание "генерал", а звание "генерал армии Украины" – отменить.

18 декабря Рада приняла законопроект №0906. Он предусматривает введение новых воинских званий для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, которые соответствуют стандартам НАТО. Закон вступил в силу 30 ноября.

Теги: Верховная Рада, Украина, НАТО, депутаты, парламент, ВСУ, законопроект, документы, военнослужащий
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