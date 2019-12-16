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Украинский офицер станет секретарем комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО

Подполковник медицинской службы украинской армии Дмитрий Ковида станет секретарем комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО (COMEDS).

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Комитет начальников военно-медицинских служб стран членов НАТО (COMEDS) был создан в 1994 году
Комитет начальников военно-медицинских служб стран – членов НАТО (COMEDS) был создан в 1994 году
Фото: ЕРА

В ходе рабочего визита немецкой делегации во главе с советником Федерального министерства обороны по вопросам военно-медицинского обеспечения генералом Дирком Рафаелем украинская сторона получила предложение назначить офицера на должность секретаря комитета начальников военно-медицинских служб стран – членов НАТО (COMEDS), который также будет отвечать за связи комитета со штаб-квартирой НАТО. Об этом 15 декабря написало издание "Армия Inform".

Эту должность займет начальник отдела подготовки и стандартизации управления персонала, подготовки и международного сотрудничества Главного военно-медицинского управления подполковник медицинской службы Дмитрий Ковида.

По словам начальника Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Украины генерал-майора медицинской службы Игоря Хоменко, такое назначение является признанием тех положительных сдвигов, которые происходят в медицинском обеспечении украинской армии.

Он сказал, что Вооруженным силам Украины поступают запросы на украинских медиков, которых хотят видеть на разных должностях в медицинских учреждениях США, Италии, Великобритании, Бельгии.

Комитет начальников военно-медицинских служб стран – членов НАТО (COMEDS) был создан в 1994 году с целью эффективной координации медицинского обеспечения миссий по поддержанию мира, а также ликвидации последствий катастроф и гуманитарных операций. Он состоит из высших военно-медицинских служб государств-членов и является центром по разработке и координации различных военно-медицинских вопросов и предоставления соответствующих рекомендаций Военный комитет НАТО.

Медицинские вопросы в НАТО являются компетенцией стран-членов. Секретариат комитета находится в Главном медицинском управлении Бельгии в Брюсселе.

В состав COMEDS входят медицинские советники командований объединенных вооруженных сил НАТО, а также представитель управления стандартизации НАТО и председатель объединенного военного комитета.

Теги: Украина, НАТО, армия, военные, медики, назначение
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