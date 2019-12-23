Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Столтенберг заявил, что готов встретиться с Путиным

Встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в случае "правильного контекста", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг: Альянс должен стремиться к лучшим отношениям с РФ
Столтенберг: Альянс должен стремиться к лучшим отношениям с РФ
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству dpa, опубликованном 23 декабря, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Генсек НАТО отметил, что "верит в диалог с Россией" и готов ко встрече с Путиным в случае "правильного контекста".

Он подчеркнул, что "лучше встретиться, чем не встречаться", и если "дела идут нелегко, важно сидеть за одним столом".

Столтенберг также отметил, что Россия – "самый большой сосед" стран НАТО, и Альянс должен стремиться к лучшим отношениям с РФ.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что даже без улучшения отношений с РФ нужно "управлять трудными отношениями с Россией".

8 декабря Столтенберг заявил, что Альянс не считает Россию врагом, хотя и не не закрывает глаза на российскую агрессию.

В 2014 году Россия захватила Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. С тех пор боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Йенс Столтенберг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Якщо хочеш новий рік". Вышел клип Pianoбой. Видео
  "Якщо хочеш новий рік". Вышел клип Pianoбой. Видео
Принц Джордж вместе с принцем Чарльзом, Уильямом и Елизаветой II приготовил рождественский пудинг
Принц Джордж вместе с принцем Чарльзом, Уильямом и Елизаветой II приготовил рождественский пудинг
  "Под откос". Вышел трейлер фильма. Видео
  "Под откос". Вышел трейлер фильма. Видео
В британском шоу "Танцы на льду" приняла участие однополая пара
В британском шоу "Танцы на льду" приняла участие однополая пара
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS