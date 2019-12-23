Столтенберг заявил, что готов встретиться с Путиным

Встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в случае "правильного контекста", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству dpa, опубликованном 23 декабря, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Генсек НАТО отметил, что "верит в диалог с Россией" и готов ко встрече с Путиным в случае "правильного контекста".

Он подчеркнул, что "лучше встретиться, чем не встречаться", и если "дела идут нелегко, важно сидеть за одним столом".

Столтенберг также отметил, что Россия – "самый большой сосед" стран НАТО, и Альянс должен стремиться к лучшим отношениям с РФ.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что даже без улучшения отношений с РФ нужно "управлять трудными отношениями с Россией".

8 декабря Столтенберг заявил, что Альянс не считает Россию врагом, хотя и не не закрывает глаза на российскую агрессию.

В 2014 году Россия захватила Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. С тех пор боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.