Заседание комиссии Украина – НАТО состоится 15 января – Кулеба

На заседании комиссии Украина – НАТО на уровне постоянных представителей стран в январе рассмотрят реализацию годовой национальной программы сотрудничества Украины с Альянсом за 2019 год и обсудят приоритетные реформы на 2020 год, рассказал вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Заседание комиссии Украина – НАТО на уровне постоянных представителей государств-членов состоится 15 января в Брюсселе. Об этом "Европейской правде" 22 декабря рассказал вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

На заседании рассмотрят реализацию годовой национальной программы сотрудничества Украина – НАТО за 2019 год и обсудят приоритетные реформы на 2020 год, рассказал он.

Кулеба добавил, что будет сопредседательствовать на этом заседании.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

31 октября в Украине прошло заседание комиссии Украина – НАТО, где присутствовал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он заявил о поддержке Украины со стороны НАТО.