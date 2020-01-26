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ПОЛИТИКА

Климкин: Дискуссия о последствиях замены Суркова на Козака забавная

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что политику РФ по Украине определяет исключительно президент Владимир Путин. Так дипломат прокомментировал возможную смена куратора украинского направления с Владислава Суркова на Дмитрия Козака.

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Климкин считает, что менять в отношениях с Украиной в РФ могут только тактику
Климкин считает, что менять в отношениях с Украиной в РФ могут только тактику
Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 26 января в Twitter назвал "забавной" дискуссию о замене Кремлем куратора украинского направления с Владислава Суркова на Дмитрия Козака.

"Дискуссия о последствиях замены Суркова на Козака забавная. Политику в отношении Украины определяет один человек – [президент РФ] Владимир Путин. Тактика может меняться, стратегия на уничтожение Украины как независимого европейского страны будет оставаться", – написал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

24 января 2020 года Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Козака заместителем главы своей администрации.

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Суркова пока нет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владислав Сурков, Дмитрий Козак, Павел Климкин, война в Украине, война на Донбассе
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