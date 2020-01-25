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Соратник Суркова заявил о его уходе с госслужбы

По словам директора российского Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, помощник президента РФ Владислав Сурков решил уйти с госслужбы в связи со "сменой курса на украинском направлении". Официально об уходе Суркова в отставку пока не сообщалось.

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Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года
Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года
Фото: EPA

Помощник президента РФ Владислав Сурков решил уйти с госслужбы. Об этом в Telegram 25 января написал директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову.

"В связи со сменой курса на украинском направлении Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", – написал политолог.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008 году стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011 году – заместителем главы правительства. Работает помощником президента России с сентября 2013 года. 

Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

24 января Путин назначил своими помощниками бывшего министра культуры Владимира Мединского и экс-министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Об увольнении Суркова Кремль пока не сообщал.

Теги: Россия, Украина, Кремль, Владислав Сурков, война в Украине
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