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Климкин об инициативе Путина созвать саммит пяти государств: РФ пытается показать, что возвращается к цивилизованному общению

23 января президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости созвать саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании для решения актуальных глобальных проблем. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал мнение, что идея провести саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН означает конец этой организации и честной системы международных отношений.

Климкин: Украина должна доказать своим партнерам, что обсуждать нашу безопасность без нас плохая идея
Климкин: Украина должна доказать своим партнерам, что обсуждать нашу безопасность без нас – плохая идея
Фото: ЕРА

Предложение президента РФ Владимира Путина провести саммит пяти государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН – попытка показать миру, что Россия возвращается к нормальному цивилизованному общению. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Предложенная Путиным в Иерусалиме идея провести саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН означает конец этой организации и вообще честной инклюзивной системы международных отношений. За судьбу цивилизации должна отвечать вся цивилизация, а не "междусобойчик"... Россию выкинули из G8, и теперь она пытается найти альтернативу и показать, что возвращается к нормальному цивилизованному общению. Она это должна заслужить реальными действиями по деоккупации нашей территории", – подчеркнул Климкин.

Он добавил, что Украина должна доказать своим партнерам, что "обсуждать нашу безопасность без нас – плохая идея".

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1075546366126052

23 января Путин на своем выступлении на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме 23 января заявил о необходимости созвать в 2020 году саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании. По его словам, постоянные члены Совета Безопасности ООН должны обсудить актуальные глобальные проблемы и не пропустить "появление новых ростков ненависти и антисемитизма".

Эту идею он уже высказывал 15 января в ходе обращения к Федеральному собранию. Он сказал, что Россия, Великобритания, США, Китай и Франция несут общую ответственность за сохранение и развитие человечества, они должны выработать "обновленные подходы" к обеспечению стабильности на планете, с учетом политических, экономических и военных аспектов современных международных отношений.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ООН, Павел Климкин
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