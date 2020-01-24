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Путин призвал постоянных членов Совбеза ООН собраться на саммит

На постоянных членах Совета Безопасности ООН лежит особая ответственность по сохранению цивилизации, поэтому, чтобы не пропустить новых ростков ненависти и антисемитизма, они должны собраться на саммит. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

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Путин: Переговоры о таком саммите уже начались
Путин: Переговоры о таком саммите уже начались
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме 23 января заявил о необходимости созвать в 2020 году саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании. По его словам, постоянные члены Совета Безопасности ООН должны обсудить актуальные глобальные проблемы, пишет РБК.

По его словам, мировые лидеры не должны пропустить "появление новых ростков ненависти и антисемитизма". Путин высказал мнение, что на постоянных членах Совбеза лежит особая ответственность по сохранению цивилизации. 

Российский президент подчеркнул, что переговоры о таком саммите уже начались. По его мнению, он продемонстрировал бы верность стран, вместе сражавшихся против нацизма, "духу союзничества и исторической памяти".

Среди тем такого саммита Путин назвал для примера ситуацию в Ливии.

"Я согласен с вами, что пять стран – основательниц ООН несут историческую ответственность, и нам надо собраться вместе, потому что мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право", – ответил на инициативу Путина французский президент Эммануэль Макрон.

15 января в ходе обращения к Федеральному собранию Путин сказал, что Россия, Великобритания, США, Китай и Франция несут общую ответственность за сохранение и развитие человечества, они должны выработать "обновленные подходы" к обеспечению стабильности на планете, с учетом политических, экономических и военных аспектов современных международных отношений.

Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, антисемитизм, Совет Безопасности ООН, саммит, Эммануэль Макрон
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