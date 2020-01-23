Панин о фото с Путиным: Сейчас я бы спросил, кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко

Российский актер Алексей Панин напомнил, что президент РФ Владимир Путин в 2002 году вручал ему Государственную премию РФ. Панин подчеркнул, что сейчас поинтересовался бы у президента, кто убил оппозиционера Бориса Немцова, журналистку Анну Политковскую и бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Панин: Я спросил бы, почему не спасли детей в Беслане и отравили людей газом в "Норд-Осте" Фото: actor_ap / Instagram

Российский актер Алексей Панин в своем Instagram обнародовал фото с президентом РФ Владимиром Путиным 2002 года и выразил сожаление, что в момент, когда тот вручал ему Государственную премию, актера интересовали только деньги и успех.

"Тогда меня интересовали только деньги и моя успешная жизнь. Жаль, что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил, кто убил [оппозиционера Бориса] Немцова, [журналистку Анну] Политковскую и [бывшего офицера ФСБ Александра] Литвиненко? Почему какие-то враги разграбили страну и лишили стариков пенсии? Почему не спасли детей в Беслане... и отравили людей газом в "Норд-Осте"?" – написал Панин.

Он сыронизировал, что Путин, наверное, был "не в курсе", а во всем виноваты США и Европа.

Панин признавался, что намерен в 2020 году покинуть Россию и переехать на ПМЖ за рубеж.

Он говорил, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

Актер Панин выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками.

В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины.

В июне того же года актер заявил, что собственными руками перерезал бы горло президенту Украины Петру Порошенко.

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.