Панин о фото с Путиным: Сейчас я бы спросил, кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко

Российский актер Алексей Панин в своем Instagram обнародовал фото с президентом РФ Владимиром Путиным 2002 года и выразил сожаление, что в момент, когда тот вручал ему Государственную премию, актера интересовали только деньги и успех.
"Тогда меня интересовали только деньги и моя успешная жизнь. Жаль, что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил, кто убил [оппозиционера Бориса] Немцова, [журналистку Анну] Политковскую и [бывшего офицера ФСБ Александра] Литвиненко? Почему какие-то враги разграбили страну и лишили стариков пенсии? Почему не спасли детей в Беслане... и отравили людей газом в "Норд-Осте"?" – написал Панин.
Он сыронизировал, что Путин, наверное, был "не в курсе", а во всем виноваты США и Европа.
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Тогда меня интересовали только деньги и моя успешная жизнь. Жаль что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко. Почему какие-то враги разграбили страну и лишили стариков пенсии. Почему не спасли детей в Беслане.... и отравили людей газом в Норд-Осте. Путин хороший ! Он просто не в курсе ! Он бы помог и всех наказал ! Мне кажется во всём виновата Америка * и Европа. * Они нам завидуют и хотят что бы мы погибли ! Я очень жду когда будут следующие выборы что бы мы снова доказали всему миру что наша демократия самая настоящая ! Все на выборы ! На самые честные выборы в мире ! А ещё предлагаю скинуться Всей страной на букет цветов для Валентины Матвиенко ! Она же женщина... РОССИЯ ВПЕРЁД ! АМИНЬ ! #Путин #ВладимирПутин #Россия #Страна #ЛучшаяСтрана #ВсеДерьмоТолькоМыХорошие #РоссияВперёд #АлексейПанин #Панин
Панин признавался, что намерен в 2020 году покинуть Россию и переехать на ПМЖ за рубеж.
Он говорил, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".
Актер Панин выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками.
В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины.
В июне того же года актер заявил, что собственными руками перерезал бы горло президенту Украины Петру Порошенко.
В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.