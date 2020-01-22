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ПОЛИТИКА

В Госдуме считают, что Панина стоит лишить званий после его "покаяния" в адрес Украины

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян заявил, что пока нет механизмов, позволявших лишить звания лауреата Государственной премии России, не прибегая к нормам Уголовного кодекса РФ, актера Алексея Панина, который извинился перед украинцами за развязанную Россией войну.

Раньше Панин делал антиукраинские заявления
Раньше Панин делал антиукраинские заявления
Фото: actor_ap / Instagram

В Государственной думе РФ заявили, что российского актера Алексея Панина следовало бы проучить за его слова о развязанной Россией войной с Украиной. Об этом в комментарии изданию "Дни.Ру" сказал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Он назвал пост Панина в Instagram, где тот просит прощения у украинцев, "перфомансом в стиле [актрисы Лии] Ахеджаковой". Манукян заявил, что никакой войны между Украиной и РФ не было.

Он также добавил, что Панину стоит почитать конституцию, "в которой четко написано, чьей территорией является Крым".

Манукян добавил, что ему "неприятно осознавать", что Панин является лауреатом Государственной премии России.

"А еще более неприятно, что нет никаких механизмов на данный момент, которые бы позволили, не прибегая к нормам Уголовного кодекса РФ, лишить его этого звания", – добавил эксперт.

Алексей Панин в 2010 году принимал участие в шоу "Зірка + зірка" на канале "1+1".

Находясь в Автономной Республике Крым, он публично высказывался о том, что АР Крым является российской территорией, и эту территорию нужно расширить до Одессы. В марте 2019 года Панин заявил в интервью НСН, что сожалеет о том, что в 2014 году поддерживал аннексию Россией Крыма. "Сейчас, понимая, что происходит в Крыму, мне стыдно за это. 80% людей находятся в состоянии шока, они поняли, что их обманули. Все это псевдопропагандистские истории для Запада, а не для нас", – говорил он.

Панин говорил, что в Одессе его захватывали "украинские каратели". Он заявил о готовности поехать на Донбасс "и поддержать там людей своим выступлением или фильмом".

В январе 2015 года Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины.

В июне того же года актер заявил, что собственными руками перерезал бы горло президенту Украины Петру Порошенко.

Теги: Россия, Крым, Украина, Госдума, Алексей Панин, война в Украине
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