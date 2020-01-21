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21 января, 2020
 
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Панин: Как жаль, что Россия развязала эту никому не нужную "войну" с Украиной. Простите нас, украинцы!

Российский актер Алексей Панин заявил, что соскучился по Киеву и украинской певице Ирине Билык.

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Панин: Я очень соскучился по моей любимой Ирочке Билык и по Киеву. Это было прекрасное время. Мы пели, пили, снимали кино и радовались жизни
Панин: Я очень соскучился по моей любимой Ирочке Билык и по Киеву. Это было прекрасное время. Мы пели, пили, снимали кино и радовались жизни
Фото: actor_ap / Instagram

Российский актер Алексей Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

"Я очень соскучился по моей любимой Ирочке Билык и по Киеву. Это было прекрасное время. Мы пели, пили, снимали кино и радовались жизни. Как же жаль, что Россия развязала эту никому не нужную "войну" с Украиной. Простите нас, украинцы!" – написал он.

Алексей Панин в 2010 году принимал участие в шоу "Зірка + зірка" на канале "1+1".

Находясь в Автономной Республике Крым, он публично высказывался о том, что АР Крым является российской территорией, и эту территорию нужно расширить до Одессы. В марте 2019 года Панин заявил в интервью НСН, что сожалеет о том, что в 2014 году поддерживал аннексию Россией Крыма. "Сейчас, понимая, что происходит в Крыму, мне стыдно за это. 80 процентов людей находятся в состоянии шока, они поняли, что их обманули. Все это псевдопропагандистские истории для Запада, а не для нас", – говорил он.

Панин говорил, что в Одессе его захватывали "украинские каратели". Он заявил о готовности поехать на Донбасс "и поддержать там людей своим выступлением или фильмом".

В январе 2015 года Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины.

В июне того же года актер заявил, что собственными руками перерезал бы горло президенту Украины Петру Порошенко.

Теги: Россия, Украина, аннексия, Алексей Панин, украинцы, Ирина Билык
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