Путин заявил, что в России озабочены попытками отрицать Холокост, и приравнял антисемитизм к русофобии

Россияне позволяют миру забыть, к чему приводят национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии, заявил, выступая в Иерусалиме, президент РФ Владимир Путин.

Путин полагает, что есть люди, желающие пересмотреть итоги Второй мировой войны Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин считает, что антисемитизм стоит в одном ряду с шовинизмом и русофобией. Об этом он заявил 23 января, выступая на открытии мемориала героям и защитникам обороны Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме, сообщает сайт Кремля.

В России "понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводят национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии", сказал он.

"Здесь (в Израиле. – "ГОРДОН"), как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников", – заявил Путин.

На открытии памятника "Свеча памяти", кроме Путина, присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин.

Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, проходит 22–23 января в Иерусалиме. Среди приглашенных гостей – президент Украины Владимир Зеленский.