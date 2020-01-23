Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Путин заявил, что в России озабочены попытками отрицать Холокост, и приравнял антисемитизм к русофобии

Россияне позволяют миру забыть, к чему приводят национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии, заявил, выступая в Иерусалиме, президент РФ Владимир Путин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин полагает, что есть люди, желающие пересмотреть итоги Второй мировой войны
Путин полагает, что есть люди, желающие пересмотреть итоги Второй мировой войны
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин считает, что антисемитизм стоит в одном ряду с шовинизмом и русофобией. Об этом он заявил 23 января, выступая на открытии мемориала героям и защитникам обороны Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме, сообщает сайт Кремля.

В России "понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводят национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии", сказал он.

"Здесь (в Израиле. – "ГОРДОН"), как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников", – заявил Путин.

На открытии памятника "Свеча памяти", кроме Путина, присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин.

Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, проходит 22–23 января в Иерусалиме. Среди приглашенных гостей – президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Владимир Путин, Холокост, антисемитизм, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Вторая мировая война, Аушвиц, Реувен Ривлин, русофобия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз
Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз
“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг
“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг
  "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
  "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS