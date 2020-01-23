Клуб читателей
ГОРДОН
 
LIVE

Видео: yadvashemrussian / YouTube

В Израиле проходит форум "Помнить о Холокосте: бороться с антисемитизмом". Трансляция

В честь 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвица и Международного дня памяти жертв Холокоста в мемориальном комплексе истории Холокоста "Яд ва-Шем" в Израиле проходит пятый Всемирный форум по Холокосту. Форум транслирует YouTube-канал yadvashemrussian. На мероприятии собрались главы государств со всего мира, в том числе президенты Украины Владимир Зеленский, России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Теги: Владимир Путин, Израиль, Холокост, антисемитизм, Аушвиц, Владимир Зеленский, концлагерь, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Мировая экономика требует экономического чуда. Украина – то место, где случаются чудеса". Речь президента Зеленского в Давосе
  "Мировая экономика требует экономического чуда. Украина – то место, где случаются чудеса". Речь президента Зеленского в Давосе
Записки бывшего подполковника КГБ: Телевидение под колпаком спецслужб
Записки бывшего подполковника КГБ: Телевидение под колпаком спецслужб G
Владимир ПОПОВ
Холодов: Атака на меня была связана с регулированием рынка табака или должностью главы КГГА
Холодов: Атака на меня была связана с регулированием рынка табака или должностью главы КГГА G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS