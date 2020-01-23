В Израиле организаторы Всемирного форума памяти Холокоста сожалеют из-за решения Зеленского не участвовать в мероприятии

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия в Израиль сообщил, что не будет присутствовать на форуме памяти жертв Холокоста, а уступит свое место и места украинской делегации выжившим в Холокосте, для которых не хватило мест. В израильском национальном мемориале Холокоста "Яд ва-Шем" сообщили, что выжившие в Холокосте, обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, и так получили такую возможность.

В израильском национальном мемориале Холокоста "Яд ва-Шем" выразили сожаления в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского уступить свое место и места, предназначенные для украинской делегации, выжившим в Холокосте, для которых не хватило мест. Об этом сообщает издание NEWsru.co.il.

"Президенту [Украины] объяснили, что выжившие в Холокосте, обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Нам непонятно решение президента и мы сожалеем, что он предпринял такой шаг на мероприятии под названием "Помним Холокост, боремся с антисемитизмом", – заявили в "Яд ва-Шем".

Пресс-служба главы государства сегодня сообщила, что Зеленский в Израиле примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства", – сообщил Зеленский.

Нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау на территории Польши был самым большим лагерем смерти. В 1940–1945 годах там уничтожили больше 1,5 млн людей разных национальностей. Выживших узников лагеря освободили 27 января 1945 года.