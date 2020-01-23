Украинская делегация в Израиле передала места на форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию – Зеленский

На основное мероприятие в Израиле – Всемирный форум памяти жертв Холокоста – должны попасть "те, кто этого больше всех заслуживает", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинская делегация в Израиле передала свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию, заявил 23 января в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства", – написал Зеленский.

Он добавил, что считает это правильным.

"К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Будем принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль. Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше всех заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", – отметил президент Украины.

Пресс-служба главы государства сегодня сообщила, что Зеленский в Израиле примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау на территории Польши был самым большим лагерем смерти. В 1940–1945 годах там уничтожили больше 1,5 млн людей разных национальностей. Выживших узников лагеря освободили 27 января 1945 года.