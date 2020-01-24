Путин и Зеленский могут в любой момент договориться о встрече – Песков

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным "налажен достаточно конструктивный рабочий контакт", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нельзя говорить, что встреча Зеленского и Путина в Израиле в принципе планировалась, сказал Песков Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин не смогли пообщаться во время визита в Израиль, но они могут в любой момент договориться о встрече. Об этом 24 января журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

По его словам, нельзя говорить, что встреча Зеленского и Путина в Израиле в принципе планировалась, была "констатация факта", что они оба будут на мероприятии и что если посчитают нужным, то могут переговорить.

Отвечая на вопрос, может ли состояться встреча Путина с Зеленским до возможного саммита "Нормандской четверки", который может пройти в апреле в Берлине, Песков сказал, что таких планов нет, но если лидеры посчитают это необходимым, то смогут в любой момент договориться о встрече.

По его словам, между президентами "налажен достаточно конструктивный рабочий контакт".

22 января помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что Кремль получил запрос от Зеленского о встрече с Путиным во время визита в Израиль. Он не исключил, что встреча двух президентов состоится.

22–23 января в Иерусалиме проходил Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, Путин – среди приглашенных на церемонию.

19 января свое участие в форуме подтвердил Зеленский. Утром 23 января Зеленский сообщил, что "из-за ограниченного количества мест" украинская делегация в Израиле передала свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.