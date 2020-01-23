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В Кремле заявили, что Путин не встречался с Зеленским в Иерусалиме

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что российский лидер не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Иерусалиме, так как последний "к сожалению, отменил приезд" на Всемирный форум памяти жертв Холокоста.

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Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине
Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине 
Фото: president.gov.ua

23 января пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал ТАСС, что российский лидер не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским в Иерусалиме.

По его словам, встреча не состоялась, так как "к сожалению, Зеленский отметил приезд на форум" памяти жертв Холокоста.

 22 января помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что Кремль получил запрос от Зеленского о встречи с Путиным во время визита в Израиль. Он не исключил, что встреча двух президентов состоится.

22-23 января в Иерусалиме проходит Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, Путин – среди приглашенных на церемонию.

19 января свое участие в форуме подтвердил Зеленский. Утром 23 января Зеленский сообщил что "из-за ограниченного количества мест" украинская делегация в Израиле передала свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.

Из поездки Зеленского в Израиль пресс-служба Зеленского сообщила только, что он посетил Стену плача и присоединился к молитве за мир в Украине.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Израиль, Холокост, Кремль, Дмитрий Песков, Иерусалим, Владимир Зеленский
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