Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бацман: Зеленский дает себе год на решение вопроса мира на Донбассе. Если не получится, конфликт заморозят

Во время декабрьской встречи в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский отверг ключевое требование президента РФ Владимира Путина по Донбассу – закрепить в Конституции Украины так называемый особый статус Луганской и Донецкой областей, поэтому надежды украинского главы государства на то, чтобы договориться с Путиным, не оправдались, заявила главный редактор издания “ГОРДОН” Алеся Бацман.

 
|
Бацман: Зеленский дает себе год на то, чтобы решить вопрос мира [на Донбассе]. Речь не о капитуляции, а о мире на условиях Украины
Бацман: Зеленский дает себе год на то, чтобы решить вопрос мира [на Донбассе]. Речь не о капитуляции, а о мире на условиях Украины
Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский надеется в течение года решить вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом 22 января в эфире телеканала “Наш” заявила главный редактор издания “ГОРДОН” Алеся Бацман, ссылаясь на свой источник.

“Вы заговорили об инсайдерской информации – я вам дам один инсайд. Владимир Зеленский дает себе год на то, чтобы решить вопрос мира [на Донбассе]. Речь не о капитуляции, а о мире на условиях Украины… Если не получается – тогда заморозка [конфликта]”, – отметила она.

Бацман добавила, что Зеленский надеялся договориться об урегулировании конфликта на встрече в Париже в декабре прошлого года.

“Хотя многие люди ему говорили, что ничего не получится, что с [президентом РФ Владимиром] Путиным так договориться нельзя, потому что не такая у него биография, не такой характер и не такая профессия, президент Украины все-таки надеялся и верил в то, что сможет договориться с помощью своей харизмы и обаяния… Вроде же соседи, не чужие, общая история и так далее… Но многие эксперты говорили, что на этой встрече Зеленский будет один против троих. И, в общем-то, когда Владимир Зеленский вышел с двухсторонней встречи с [канцлером Германии] Ангелой Меркель, он так и сказал: хорошо, трое против одного – значит, трое против одного, я готов. И только в конце переговоров в нормандском формате Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон стали помогать Зеленскому – до этого они все же были на стороне Путина”, – сказала журналистка.

При этом для Путина, отметила Бацман со ссылкой на представителей украинской делегации, “ключевым было требование, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и записала туда особый статус Донбасса”.

“Для него это был главный пунктик. На что Зеленский сказал категорическое “нет”. […] Те, кто присутствовал на переговорах, говорили, что Путин ехал в Париж только с одной целью: принимать капитуляцию от президента Украины, его заверили, что [Зеленский] подпишет все, что они хотят. Он бы не приехал на других условиях. Именно этим объясняется то, что [помощник президента РФ] Владислав Сурков в ярости бросал документы в лицо [помощнику Зеленского] Андрею Ермаку (Путин, кстати, был очень недоволен Сурковым). Как вы знаете, они встречались и лично, но они расстались каждый при своем, надежды ни одного, ни другого не оправдались”, – заключила Алеся Бацман.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в минском (ОБСЕ – Украина – Россия) и нормандском (Украина – Франция – Германия – Россия) форматах.

Первый саммит "Нормандской четверки" с участием Владимира Зеленского состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Алеся Бацман, нормандский формат, Владимир Зеленский, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Мартин рассказал об альтернативном финале "Игры престолов"
Мартин рассказал об альтернативном финале "Игры престолов"
  Why Don't We. Вышла новая песня участников нацотбора на "Евровидение 2018" и шоу "Х-фактор" Mountain Breeze. Аудио
  Why Don't We. Вышла новая песня участников нацотбора на "Евровидение 2018" и шоу "Х-фактор" Mountain Breeze. Аудио
Умер сын Рязановой актер Перов
Умер сын Рязановой актер Перов
  Blinding Lights. В новом клипе The Weeknd появился с окровавленным ртом. Видео
  Blinding Lights. В новом клипе The Weeknd появился с окровавленным ртом. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS