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Арахамия: Богдан и Ермак – просто харизматичные люди

Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан и помощник президента Андрей Ермак иногда могут "спорить громче, чем могли бы", заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Арахамия: У нас бывают рабочие совещания надеюсь, не будет никогда записей этих совещаний
Арахамия: У нас бывают рабочие совещания – надеюсь, не будет никогда записей этих совещаний
Фото: Виталий Михайлов / Facebook

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан и помощник президента Андрей Ермак – "харизматичные люди", заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 23 января, руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

"У Ермака и Богдана есть группы в Раде?" – спросил журналист. Арахамия сказал: "Нет никакой группы Ермака, так же, как нет группы Богдана. Есть группа президента".

На вопрос, в чем суть конфликта Богдана и Ермака, глава фракции ответил: "Нет сути".

"Они просто харизматичные люди. Могут иногда спорить громче, чем могли бы это делать – я бы так сказал… У нас бывают рабочие совещания – надеюсь, не будет никогда записей этих совещаний", – добавил Арахамия.

Отвечая на вопрос, хочет ли Ермак стать главой Офиса президента, глава фракции сказал: "Думаю, что нет".

По данным источников "Украинской правды", Ермак наращивает свое влияние в Офисе президента и находится в состоянии конфликта с Богданом. Руководитель Офиса президента больше не сопровождает Зеленского на публичных мероприятиях, в частности его не было в Омане, куда президент ездил в начале января, также Богдан не присутствовал в аэропорту Борисполь при прощании с погибшими в Иране украинцами.

Представители парламентской фракции "Слуга народа" рассказали НВ на условиях анонимности, что Зеленский не станет менять руководителя Офиса президента и Богдан сам принял решение поменьше появляться на публике, чтобы "не дразнить" общественность.

Теги: Украина, Андрей Богдан, Давид Арахамия, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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