Закон о рынке земли могут принять в начале февраля – Арахамия

Закон о рынке земли может быть принят в начале февраля, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, законопроект о земельной реформе во втором чтении рассмотрят с учетом внесенных поправок.

Верховная Рада в начале февраля может проголосовать за законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" во втором чтении, заявил 22 января глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Украинского дома в Давосе, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, в начале февраля проголосуем в Раде, и рынок земли наконец появится", – сказал Арахамия. Он добавил, что рассчитывает на это с учетом последних внесенных правок в законопроект.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.