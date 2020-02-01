Климкин назвал "эмоциональным всплеском" реакцию Помпео на слова журналистки об Украине

Репортер американского National Public Radio Мэри Луиз Келли завила, что после интервью госсекретарь США Майк Помпео кричал на нее примерно столько же времени, сколько длилась беседа, и был "не в восторге" от вопросов про Украину". Помпео обвинил ее во лжи. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что конфликт мог иметь место.

Климкин (cправа): Я думаю, что на самом деле что-то было. И я вам скажу почему: Помпео очень сильно это достало Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает реакцию госсекретаря США Майка Помпео на вопрос журналистки об Украине "эмоциональным всплеском". Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", вышедшем в эфир 1 февраля.

Репортер американского National Public Radio Мэри Луиз Келли заявила 24 января, что Помпео кричал на нее после вопроса об Украине и экс-после Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович. Госсекретарь, в свою очередь, обвинил журналистку во лжи.

"Я думаю, что на самом деле что-то было. И я вам скажу почему: Помпео очень сильно это достало. Сейчас Украина уже все меньше и меньше является частью внешнеполитических приоритетов. Она из внешней политики США постоянно туда перемещается во внутреннюю политику. То есть мы всегда были положительным символом для внешней политики – поддержка Украины, ценности, реформы, борьба с российской агрессией, а сейчас мы – источник проблем во внутренней политике", – сказал Климкин.

По его мнению, речь не только о Йованович, хотя к Помпео в этой ситуации "есть вопросы".

"Очень много в американских СМИ спекуляций, до конца он защищал Йованович или нет. А это для работы Госдепа фундаментальное. Если ты – министр иностранных дел, то должен стоять за каждого дипломата... Я не думаю, что ему безразлична Украина. Но его так достало, что он начал говорить то, что он начал говорить. И это лучший пример того, если хотите, какая сейчас атмосфера в американской власти", – подчеркнул Климкин.

Келли 24 января сказала, что после интервью Помпео кричал на нее примерно столько же времени, сколько длилась беседа, и был "не в восторге" от вопросов про Украину". Политик якобы многократно использовал ругательства. По словам ведущей, Помпео спросил у нее: "Вы думаете, американцев волнует Украина?"

Она говорила, что показала Украину на контурной карте. Помпео намекнул, что она сделала это неправильно: "Стоит отметить, что Бангладеш – это не Украина".

Йованович возглавляла посольство США в Украине в 2016–2019 годах. Она покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка была плановой. По данным Associated Press, посла отозвали досрочно из-за отказа лично просить украинских чиновников о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

В октябре в ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Трампа Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления президента США на Госдепартамент.

В ноябре Трамп заявил журналистам, что Йованович – вероятно, "очень хорошая женщина", но он ничего о ней не знает. В том же месяце президент США раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.