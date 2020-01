"Готов ехать хоть завтра". Зеленский назвал условия для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не хочет ехать в Вашингтон з официальным визитом ради "политического туризма". Он считает, что встреча с американским президентом должна принести конкретные результаты.

31 января в Киеве во время совместного брифинга с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео президент Украины Владимир Зеленский сказал, что встреча с американским президентом Дональдом Трампом должна быть выгодна Украине, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Готов ли я с официальным визитом посетить Белый дом? Честно говоря, это правильно для обеих стран. Это для меня новая профессия – быть президентом Украины. Я получаю много предложений посетить ту или иную страну с любыми вопросами. Я об этом очень много раз общался с человеком, у которого больше дипломатического опыта. Это наш министр иностранных дел Вадим Пристайко. Я у него спрашивал: "А что мы будем там делать? Зачем мы едем в ту или иную страну? А что мы можем там согласовать? А что мы можем привезти для нашей страны, а о чем мы будем говорить, чтобы каждое слово не просто было слово путешественника политического, как это было много лет в нашей стране и происходит в других странах?" Если мы можем о чем-то очень важном договориться, что будет выгодно двум странам. Прежде всего я думаю об Украине, при всем уважении к США. Если у нас есть важный предмет разговора, кроме стратегии и тактики, а очень важные вещи, о которых мы можем договориться и которые мы можем подписать, то я готов ехать хоть завтра", – сказал Зеленский.

Помпео говорил, что Зеленский и Трамп встретятся, как только появится возможность.

Единственная встреча Зеленского и Трампа прошла 25 сентября в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН. Также у политиков было несколько телефонных разговоров, один из них и стал причиной начала официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. The Washington Post и The New York Times обнародовали публикации, в которых сообщалось о возможном давлении американского президента на Зеленского во время июльской беседы.

Из опубликованной стенограммы этого разговора следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". По данным осведомителя, Белый дом пытался скрыть стенограмму беседы.

Трамп называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, большинство в Палате представителей у демократов.