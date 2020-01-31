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Предстоятель ПЦУ Епифаний встретился с Помпео

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в ходе встречи с государственным секретарем США Майком Помпео призвал его продолжать оказывать поддержку Украине и давить на РФ.

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Епифаний рассказал Помпео о становлении ПЦУ
Епифаний рассказал Помпео о становлении ПЦУ
Фото: Православна Церква України / Facebook

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встретился с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook. 

"Предстоятель ПЦУ и госсекретарь США обсудили ряд важных вопросов. Главной темой стали вызовы для ПЦУ, в частности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма. Сейчас там нарушаются международные стандарты в вопросе свободы религии и вероисповедания, происходят преследование и систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ", – говорится в сообщении.

Митрополит Епифаний поблагодарил Помпео за поддержку Украины в противодействии внешним вызовам и на пути государства к реформам.

"Епифаний призвал продолжать эту поддержку и усиливать санкционное сдерживание России до полного прекращения ею нарушений прав человека на оккупированных территориях, освобождения от оккупации и восстановления территориальной целостности Украины, ее суверенитета в пределах международно признанных границ", – отметили в ПЦУ.

Предстоятель украинской поместной церкви рассказал Помпео о становлении ПЦУ, взаимодействии с обществом и государством, а также расширении международных связей.

"Стороны договорились о дальнейшей поддержке контактов, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания", – добавили в пресс-службе церкви.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/2739701276105996

Помпео приехал в Украину 30 января. Сегодня он проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: США, Украина, религия, Донбасс, реформы, церковь, Майк Помпео, митрополит Епифаний
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