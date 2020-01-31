Предстоятель ПЦУ Епифаний встретился с Помпео

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в ходе встречи с государственным секретарем США Майком Помпео призвал его продолжать оказывать поддержку Украине и давить на РФ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встретился с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

"Предстоятель ПЦУ и госсекретарь США обсудили ряд важных вопросов. Главной темой стали вызовы для ПЦУ, в частности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма. Сейчас там нарушаются международные стандарты в вопросе свободы религии и вероисповедания, происходят преследование и систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ", – говорится в сообщении.

Митрополит Епифаний поблагодарил Помпео за поддержку Украины в противодействии внешним вызовам и на пути государства к реформам.

"Епифаний призвал продолжать эту поддержку и усиливать санкционное сдерживание России до полного прекращения ею нарушений прав человека на оккупированных территориях, освобождения от оккупации и восстановления территориальной целостности Украины, ее суверенитета в пределах международно признанных границ", – отметили в ПЦУ.

Предстоятель украинской поместной церкви рассказал Помпео о становлении ПЦУ, взаимодействии с обществом и государством, а также расширении международных связей.

"Стороны договорились о дальнейшей поддержке контактов, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания", – добавили в пресс-службе церкви.

Помпео приехал в Украину 30 января. Сегодня он проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.