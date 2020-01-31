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"Новый шаг". Зеленский считает, что ситуация с импичментом Трампа не испортила отношения Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что несмотря на ситуацию с импичментом президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, Украина и США планируют заключить контракты в различных отраслях.

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Зеленский встретился с Государственным секретарем США в Киеве
Зеленский встретился с Государственным секретарем США в Киеве
Фото: president.gov.ua

31 января в Киеве во время совместного брифинга с Государственным секретарем Соединенных штатов Америки президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ситуация с импичментом президенту США не ухудшила на украинско-американские отношения, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что ситуация с импичментом Дональду Трампу испортила украино-американские отношения, Зеленский ответил: "Мне кажется, честно говоря, что наоборот".

"Между нашими странами очень хорошие отношения. Вопрос не только в словах, что Соединенные Штаты действительно нас поддерживают и защищают. Это правда. Они действительно защищают нашу территориальную целостности. Любая поддержка, как и дружба между странами, должна быть выгодной. Сегодня мы говорим об уже многих контрактах в различных отраслях, которые мы хотим заключить между странами. Мне кажется, в наших отношениях – новый шаг, новое ощущение. Мы много встречаемся. Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения как-то повлиял вопрос с импичментом. Я неоднократно говорил, что США – наш стратегический партнер. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения", – заявил Зеленский.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на  Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, большинство в Палате представителей у демократов.

Теги: США, Украина, импичмент, Владимир Зеленский, Майк Помпео, импичмент Трампа
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