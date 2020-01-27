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Болтон заявил, что Трамп задерживал военную помощь Украине, чтобы получить материалы о Байдене – СМИ

В черновиках книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона говорится, что он, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны США Марк Эспер призывали Трампа разморозить военную помощь Украине, но тот отказывался. По утверждениям Болтона, Трамп хотел получить материалы, касающиеся Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Болтон распространял черновик рукописи среди своих соратников
Болтон распространял черновик рукописи среди своих соратников
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп был намерен задерживать военную помощь Украине, пока украинские власти не начнут расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом говорится в неопубликованном черновике книги бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, о котором рассказали газете The New York Times несколько источников.

Болтон распространил копии черновика среди своих соратников, а также отправил в Белый дом, что является стандартной процедурой проверки для чиновников.

В книге бывший советник Трампа рассказывает, о чем мог бы свидетельствовать в Сенате во время рассмотрения импичмента президенту США, если его вызовут. 

В черновике говорится, что Болтон вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Эспером "десятки раз" призывали Трампа разморозить военную помощь Украине, так как другие чиновники начали жаловаться на задержки. Однако Трамп не делал этого. Американский президент напоминал о "поддержке" в Украине его соперницы на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон. Болтон также написал, что Трамп повторял "необоснованные обвинения и откровенные теории заговора" по поводу Украины.

Кроме этого, как утверждает Болтон, адвокат Трампа Рудольф Джулиани несколько месяцев "разжигал паранойю" у президента по поводу бывшего посла США в Киеве Мари Йованович, утверждая, что она откровенно не поддерживает американского лидера и должна быть уволена.

В августе 2019 года Трамп, по утверждениям Болтона, поделился с ним, что предпочитает не направлять помощь Украине, пока украинские официальные лица не передадут все имеющиеся у них материалы, касающиеся Байдена и сторонников Клинтон в Украине.

В Белом доме не прокомментировали газете заявления Болтона.

Задержка оборонной помощи Украине летом 2019 года фигурирует в деле об импичменте Трампа: по мнению демократов, президент США, задержав предоставление помощи, пытался надавить на украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы правоохранительные органы начали расследование деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей член Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Теги: Украина, Джо Байден, военная помощь, Белый дом, Хантер Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джон Болтон, импичмент Трампа
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