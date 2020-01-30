Украина не получала запросов от США по поводу помощи в расследовании дел, связанных с Burisma – Ряпошапка

В октябре 2019 года генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дело о коррупции в компании Burisma, фигурантом которого был в том числе сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, будет пересмотрено. Сейчас Рябошапка сказал, что США не запрашивали Офис генерального прокурора Украины о правовой помощи по делу Burisma. Бывший генпрокурор Юрий Луценко утверждал, что Украина может предоставить правовую помощь правоохранительным органам США в расследовании дела Хантера Байдена, однако не имеет юридических прав открыть такое производство, так как речь идет об американской юрисдикции.

Рябошапка: До сих пор запросов не поступало Фото: president.gov.ua

Правоохранительные органы США не направляли запросов в Офис генерального прокурора Украины по поводу оказания правовой помощи в расследовании уголовных производств, в которых фигурирует компания Burisma, заявил в интервью "Интерфакс-Украина", фрагмент которого опубликован 30 января, украинский генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"До сих пор ничего не поступало", – сказал Рябошапка.

В октябре 2019 года Рябошапка заявил, что дело о коррупции в компании Burisma, фигурантом которого был в том числе сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, будет пересмотрено, как и все другие производства, которые ранее расследовались Генеральной прокуратурой Украины. Рябошапка говорил, что пройдет аудит около 15 уголовных производств.

Байден-младший работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года экс-глава ГПУ Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

В октябре 2019 года бывший генпрокурор заявил, что Украина может предоставить необходимую правовую помощь правоохранительным органам США в расследовании дела Хантера Байдена, однако не имеет юридических прав открыть такое производство. По словам экс-главы ГПУ, это "юрисдикция США".

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора президента США и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma, в которой работал сын вероятного соперника Трампа на выборах в США 2020 года.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно. Позже он назвал сумму $100 тыс.