Помпео: Не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон, просто нужно найти время

Для встречи в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа нужно найти "соответствующие возможности", сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео.

Президент США Дональд Трамп не выдвигал Украине никаких условий для визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 31 января в Киеве во время совместного брифинга с Зеленским заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

На вопрос, существовало ли условие, что для встречи Трампа и Зеленского в Белом доме украинская сторона сначала должна была провести расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который имел отношение к компании Burisma, Помпео ответил, что удивлен услышанным.

"Я удивлен вопросом, но ответ не удивит. Не было никаких условий, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон. Просто нам нужно найти соответствующее время и возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться, что встреча состоится в то время, когда будет показан значительный прогресс. Нашим странам предстоит много работать. Наши команды обсуждают эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий тут… Мы будем всегда рады приветствовать президента Украины в Вашингтоне. Мы уверены, что такая встреча состоится", – сказал он.

Единственная встреча Зеленского и Трампа прошла 25 сентября в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН. Также у политиков было несколько телефонных разговоров, один из них и стал причиной начала официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. The Washington Post и The New York Times обнародовали публикации, в которых сообщалось о возможном давлении американского президента на Зеленского во время июльской беседы.

Из опубликованной стенограммы этого разговора следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". По данным осведомителя, Белый дом пытался скрыть стенограмму беседы.

Трамп называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, большинство в Палате представителей у демократов.