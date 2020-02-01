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Помпео прибыл в Минск. Это первый визит госсекретаря США в Беларусь за 25 лет

Во время визита в Минск госсекретарь США Майк Помпео намерен встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.

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Помпео прибыл в Минск
Помпео прибыл в Минск
Фото: EPA

Государственный секретарь США Майк Помпео 1 февраля прибыл в Минск. Об этом сообщает белорусское госинформагентство БЕЛТА.

Во время визита, написал глава Госдепартамента США в Twitter, он встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем.

Помпео добавил, что госсекретарь США приезжает в Беларусь впервые за 25 лет.

Дипломатические отношения между США и Беларусью были установлены 28 декабря 1991 года, вскоре после того, как Беларусь объявила о независимости. В 1994 году страну посетил президент Соединенных Штатов Билл Клинтон – это был первый и на данный момент единственный визит американского главы государства в Беларусь.

В 2004 году Вашингтон ввел экономические санкции против Беларуси и лично президента Лукашенко. В принятом Конгрессом "Акте о демократии в Беларуси" содержались требования к белорусским властям освободить политических заключенных, прекратить преследования оппозиционеров и СМИ, а также провести честные выборы президента.

Теги: США, Беларусь, Александр Лукашенко, Госдепартамент США, Минск, Владимир Макей, Майк Помпео
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