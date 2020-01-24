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Лукашенко: Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Не могу растворить Беларусь, пусть даже в братской России

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, если он допустит слияние его страны с РФ, белорусы "съедят" его в течение года.

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Лукашенко: Я уже наработался. Мне уже больше власти или меньше не надо
Лукашенко: Я уже наработался. Мне уже больше власти или меньше не надо
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что его страна никогда не станет частью другого государства, в том числе России. Такое заявление он сделал 24 января на встрече с рабочими завода газетной бумаги в Шклове, сообщает пресс-служба президента.

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России. В переговорах с президентом [России Владимиром Путиным] я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", – отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что речь не идет о его персональной власти.

"Я уже наработался. Мне уже больше власти или меньше не надо. И продлить свое существование, получить ключи от какого-то "склада" в России для меня неприемлемо. Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами", – сказал Лукашенко.

"Россияне – это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", – добавил президент.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ. 

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках союзного государства.

16 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России". 24 декабря 2019 года он заявил, что договорился с Путиным не поднимать вопрос о создании единых парламента и правительства

Также Лукашенко сказал, что Россия каждый год "завинчивает гайки" в отношении Беларуси. В результате торговый дефицит Минска уже достиг $9 млрд.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, объединение
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