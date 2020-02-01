Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Климкин: Грустно, что Волкер не занимается Украиной

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер знает, каким образом вести переговоры с Россией, и имеет личную позицию, подчеркнул экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волкер (в центре) ушел в отставку на фоне скандала с началом процедуры импичмента президента США
Волкер (в центре) ушел в отставку на фоне скандала с началом процедуры импичмента президента США
Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин грустит по поводу того, что Курт Волкер покинул должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины. Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", вышедшем в эфир 1 февраля.

"Дела лично [у Волкера], наверное, классные. Он недавно женился. Но я грущу, что он не занимается Украиной. Он реально классный. Он знает Украину. Он знает, каким образом дальше вести переговоры с Россией", – сказал Климкин.

Он отметил, что Волкер является куратором, о котором "можно только мечтать".

Волкер занимал должность спецпредставителя США по вопросам Украины с 7 июля 2017 года до 27 сентября 2019 года. Он подал в отставку в сентябре 2019 года на следующий день после публикации жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Волкер упоминался в жалобе.

В связи с этим документом Палата представителей Конгресса США 25 сентября объявила о начале официального расследования, цель которого – определить, существуют ли основания для импичмента Трампа.

Вместо Волкера США пока никого не назначили. Издание Foreign Policy писало, что Госдепартамент США может ликвидировать должность спецпредставителя по вопросам Украины.

Зеленский во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео выразил надежду, что Госдеп назначит своего представителя по урегулированию конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.

Теги: Россия, Украина, Госдепартамент США, Павел Климкин, расследование, отставка, Курт Волкер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS