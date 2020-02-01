Климкин: Грустно, что Волкер не занимается Украиной

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер знает, каким образом вести переговоры с Россией, и имеет личную позицию, подчеркнул экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Волкер (в центре) ушел в отставку на фоне скандала с началом процедуры импичмента президента США Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин грустит по поводу того, что Курт Волкер покинул должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины. Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", вышедшем в эфир 1 февраля.

"Дела лично [у Волкера], наверное, классные. Он недавно женился. Но я грущу, что он не занимается Украиной. Он реально классный. Он знает Украину. Он знает, каким образом дальше вести переговоры с Россией", – сказал Климкин.

Он отметил, что Волкер является куратором, о котором "можно только мечтать".

Волкер занимал должность спецпредставителя США по вопросам Украины с 7 июля 2017 года до 27 сентября 2019 года. Он подал в отставку в сентябре 2019 года на следующий день после публикации жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Волкер упоминался в жалобе.

В связи с этим документом Палата представителей Конгресса США 25 сентября объявила о начале официального расследования, цель которого – определить, существуют ли основания для импичмента Трампа.

Вместо Волкера США пока никого не назначили. Издание Foreign Policy писало, что Госдепартамент США может ликвидировать должность спецпредставителя по вопросам Украины.

Зеленский во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео выразил надежду, что Госдеп назначит своего представителя по урегулированию конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.