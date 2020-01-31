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Николай Полозов
Николай Полозов

Адвокат.


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Когда Веджие Кашку должны были везти в реанимацию, следователь спокойно держала машину с ней и врачами, заполняя свои протоколы

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Следователь следственного отдела по Киевскому району Симферополя ГСУ СК РФ по РК отказал в удовлетворении жалобы, поданной на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ветерана национального движения крымских татар Веджие Кашки 23 ноября 2017 года.

В тот день в отношении 83-летней Веджие Кашки и ее близких друзей Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Казима Аметова и Руслана Трубача ФСБ, МВД и Росгвардия РФ проводили спецоперацию по их задержанию. Сразу после задержания Веджие Кашке стало плохо, а еще спустя 30 минут она умерла в машине скорой помощи по пути в больницу.

По факту смерти Веджие Кашки следователь следственного отдела по Киевскому району Симферополя ГСУ СК РФ по РК провела доследственную проверку и не нашла никаких оснований для возбуждения уголовного дела. После того как родные Веджие Кашки попросили меня представлять их интересы в этом деле, следователь начала вести себя странно. Она под разными предлогами отказывала в ознакомлении с материалом доследственной проверки. Затем, когда все же предоставила, по какой-то причине незаконно пыталась скрыть данные сотрудников центра по противодействию экстремизму и Росгвардии, осуществлявших ее задержание.

Только спустя несколько месяцев и только в судебном порядке мне удалось ознакомиться с материалом проверки без каких-либо изъятий. Тогда на суде следователь, отвечая на вопрос о причинах, побудивших ее незаконно скрыть часть информации, ответила, что это был приказ ее начальника.

Из всего этого можно сделать вывод, что неэффективность расследования смерти Веджие Кашки является одним из элементов репрессивных действий российских властей в оккупированном Крыму по отношению к гражданам Украины, этническим крымским татарам и украинцам.

Следствие не стало устанавливать существенные обстоятельства смерти Веджие Кашки. Вместе с тем, по свидетельствам очевидцев, в отношении Веджие Кашки применялась физическая сила и психологическое давление. Кроме того, даже из материалов проверки следует, что следователь МВД, которая производила следственное действие – выемку в отношении Веджие Кашки, делал это уже после того, как Веджие Кашке стало плохо прямо в карете скорой помощи. И согласно протоколу, следственное действие продолжалось около получаса. То есть фактически то время, когда Веджие Кашку должны были везти в стационарную больницу, в реанимацию, следователь спокойно держала машину с ней и врачами, заполняя свои протоколы. Оценку этому обстоятельству Следственный комитет и прокуратура Крыма решили не давать вообще.

Несмотря на этот отказ Следственного комитета в удовлетворении жалобы, работа по обжалованию незаконного отказа в возбуждении дела по факту смерти Веджие Кашки будет продолжена. Теперь уже в судебном порядке.

Да, совершенно очевидна ангажированность и неэффективность в расследовании этого дела российскими силовиками, вместе с тем необходимо использовать все средства правовой защиты в рамках этой юрисдикции, в том числе и судебный порядок. В этой связи мной будет подготовлена жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Веджие Кашки в порядке ст. 125 УПК РФ, то есть в суд.

В годы депортации Веджие Кашка боролась с советской системой, запрещавшей ей жить у себя на родине. Зачастую эта борьба тогда казалась бессмысленной – ну куда мог деться могучий Советский Союз?

Она победила, она смогла вернуться домой. И эта борьба вдохновляет и дает надежду на то, что несправедливость, беззаконие и террор по отношению к крымским татарам со стороны российских силовиков тоже когда-нибудь прекратится.

А это значит, что необходимо бороться за ее светлую память. Она бы этого хотела.

Источник: Николай Полозов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: ФСБ, крымские татары, Николай Полозов, расследование, Росгвардия, Веджие Кашка
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