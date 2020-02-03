Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Граждане Украины, которые легально проживают в Турции, и турки, законно проживающие в Украине, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания в упрощенном порядке – без необходимости повторно сдавать экзамены.

Украина и Турция подписали соглашение о взаимном признании национальных водительских удостоверений. Об этом 3 февраля в Киеве во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает кореспондент издания "ГОРДОН".

"Приятно отметить и заключенное соглашение о признании и обмене национальных водительских удостоверений. Это создает лучшие условия для наших граждан", – сказал Зеленский.

На сайте Министерства внутренних дел Украины сообщается, согласно документу, граждане Украины, которые легально проживают в Турции, и турки, законно проживающие в Украине, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания в упрощенном порядке – без необходимости повторно сдавать экзамены. Это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.

Ожидается, что новые правила заработают уже через полгода.

Подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией. Также планируется такой договор с Францией, добавили в ведомстве.