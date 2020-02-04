Поручение Зеленского СБУ "заняться" школами Гюлена – стратегическая ошибка. Как бы нам это не аукнулось

Что я вынес из визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину? Мои мысли:

1. Хорошие, позитивные сигналы про активизацию роли Украины в транспортных коридорах Центральная Азия – Турция – Европа.

Впервые за долгое время у нас это подняли на обсуждение. Это хорошо. Надеюсь, получит практическое продолжение, а не только останется на декларативном уровне.

2. Не менее хорошие посылы по поводу импорта каспийского газа в Украину через Турцию и Болгарию.

Да, есть вопросы по поводу цены и условий, если дойдет до реализации проекта. Но то, что обсуждалась возможность диверсификации, которая является жизненно необходимой с точки зрения национальных интересов Украины, – это позитив.

Опять же, надеюсь, все не ограничится разговорами. В противном случае и эту, и предыдущую идеи можно будет выкинуть на свалку упущенных возможностей и деактуализированных концептов. И яма эта в Украине только растет с каждым годом.

3. Глупая и неудачная фраза Зеленского про турецких солдат в Идлибе, которую он повторил дважды.

Я считаю, что это было неуместно и неправильно. Выражать сочувствие по поводу гибели турецких военных "в Ідлібі" (надеюсь, он знает, что Идлиб – это не отдельная страна, а территория Сирии) и проводить здесь параллели с Украиной – максимально странный месседж.

Турецкие военные в Идлибе находятся незаконно в качестве оккупантов. Нужно уметь использовать контекст в тему. А эта фраза – это гол в свои ворота.

4. Зеленский поручил СБУ "заняться" вопросом деятельности гюленовских культурно-образовательных учреждений.

Этот вопрос Эрдоган лоббировал с самого момента переворота 2016 года. Как тактический прогиб перед Турцией – засчитывается.

Стратегически – имхо – ошибка. Мы втягиваемся в абсолютно ненужное нам и непонятное нашему правящему классу противостояние между Эрдоганом и турецким теневым истеблишментом, у которого, я напомню, неплохие политические позиции и лоббистские сети в Штатах и Европе. Как бы нам это не аукнулось.

5. Зона свободной торговли не подписана. Ее отложили до марта.

Это скорее, позитив, нежели негатив. По моему мнению, ЗСТ – это не то, что сейчас нужно Украине с учетом наших национальных интересов. Турции – да, это надо. Нам – не уверен.

ЗСТ с Турцией может убить нашу легкую промышленность, рынок овощей и другие отрасли. Да, все зависит от условий договора, но при любых раскладах мы будем получать меньше выгоды от него, чем Анкара. Да и вес Турции и Украины несравним. Нам нечем торговать, нечем влиять на Турцию, а значит, мы в позиции слабого на этих переговорах.

Я считаю большой ошибкой то, что у нас в общественно-политическом сознании закрепили ЗСТ как исключительные критерии успешности внешней политики. Прагматизм должен быть в приоритете.

6. Турция выделила украинской армии $50 млн. По крайней мере такой был заголовок во многих СМИ.

Смотрим условия. Все эти деньги Турция выделяет Украине, чтобы Украина на них закупила турецкое военное оборудование или технику.

Иными словами, выгоду получает Турция. Впрочем, на базе этого пункта можно при желании и должном усилии выйти на совместное производство в отрасли ВПК – то, что нам кровь из носу надо с учетом ситуации с Россией.

7. Какие-то размытые и мутные заявления о неких безликих договоренностях по черноморскому сотрудничеству.

Это приоритетное направление в нашей внешней политике. Турция – наш естественный здесь партнер. Надо говорить. Но понятно, что без каких-либо подвижек в плане строительства сильного флота мы претендовать на масштабное сотрудничество с Турцией в контексте защиты судоходства в Черном море не можем.

Если Россия перехватит инициативу, это будет больно, плохо и неприятно.

8. Эрдоган и дальше будет предоставлять услуги переговорщика и медиатора.

Это ок. Хороший и надежный канал коммуникации в вопросах освобождения заключенных, в особенности крымских татар. Ясное дело, здесь присутствует личный интерес Эрдогана и его партии. Крым для них – часть региональной геостратегии.

9. Турция построит жилье для 500 крымскотатарских семей в Херсонской области.

Снова-таки, см. предыдущий пункт. Украина так и не участвует в этих процессах. К сожалению, государство не работает плотно с крымскотатарской общиной, и Турция сейчас становится главным игроком.

10. Поставили планку $10 млрд товарооборота. Сейчас это порядка $4 млрд.

Могу только пожелать удачи. Это хорошая, амбициозная цель. Главное – чтобы было чем торговать и можно было за счет этого развивать национальное производство.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора