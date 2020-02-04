Чийгоз: Позиция Турции по Крыму неизменна – полуостров должен быть в составе Украины. Это Эрдоган отдельно подчеркнул

Чийгоз: С МИД Турции мы чаще поддерживаем связь по вопросу давления на крымских татар в Крыму, чем с новой украинской властью Фото: Ахтем Чийгоз / Facebook

Во время визита в Киев президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что позиция его страны по Крыму остается неизменной – оккупированный Россией полуостров должен быть в составе Украины. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз, присутствовавший на встрече с турецким лидером.

"Мы выдвинули предложение создать площадку для обсуждения вопросов Крыма – деоккупации, политзаключенных и так далее. Позиция Турции по Крыму неизменна – полуостров должен быть в составе Украины. Это Эрдоган отдельно подчеркнул. Также обсуждалась возможная помощь Турции в строительстве жилья для крымских татар. Но мы считаем, что в подобных объектах нет необходимости, так как компактное поселение крымских татар уже есть в Херсонской области. Поддерживать нужно, прежде всего, крымских татар в Крыму, которые там противостоят оккупации. Эрдоган часто поднимает вопрос освобождения крымскотатарских политзаключенных, когда общается с [президентом РФ Владимиром] Путиным. В частности, это касалось и моего освобождения. Но 2020-й очень отличается от той ситуации, которая была в 2017 году. Тогда концентрация давления на Путина была максимальная, и он не мог проигнорировать требования Эрдогана. Сейчас все иначе", – отметил нардеп.

По его словам, у него нет сомнений, что Турция будет поддерживать Украину.

"В Турции знают о давлении на крымских татар в Крыму. По этому вопросу у нас налажены рабочие контакты с МИД Турции. Более того, с ними мы чаще поддерживаем связь, чем с новой украинской властью. Эрдоган говорил, что он достаточно много внимания уделяет Украине. Его не нужно агитировать, чтобы он на встречах упоминал о ситуации с крымскими татарами. Эрдоган и так это делает. Мы знаем Турцию и не сомневаемся в ней, в ее поддержке. Приветствием "Слава Україні!" Эрдоган продемонстрировал свое уважение к Украине и дружественные намерения. Потому это и вызвало резонанс в России", – резюмировал Чийгоз.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии Россией в 2014 году полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.

3 февраля 2020 года Эрдоган находился с рабочим визитом в Киеве. Кроме прочего, турецкий лидер и президент Украины Владимир Зеленский договорились о взаимном признании водительских удостоверений, а также предоставлении Турцией $36 млн военной помощи Украине.

Это вторая встреча Зеленского и Эрдогана. В августе 2019 года президенты встречались в Анкаре.