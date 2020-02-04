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Во Львове осудили сторонника "тихой федерализации" Украины – СБУ

Мужчина пытался дать чиновнику взятку в размере 50 тыс. грн за вынесение на рассмотрение сессии Львовского облсовета проекта решения о принятии обращений к первым лицам государства о предоставлении Львовской области специального экономического статуса, заявили в СБУ.

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Сотрудники СБУ задержали мужчину в 2016 году
Сотрудники СБУ задержали мужчину в 2016 году
Фото: ssu.gov.ua

Во Львовской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, который побудил чиновника Львовского облсовета к принятию решений, несущих угрозу конституционному строю и территориальной целостности Украины. Об этом 4 февраля проинформировал пресс-центр СБУ.

"Злоумышленник пытался дать чиновнику взятку в размере 50 тыс. грн за вынесение на рассмотрение сессии облсовета проекта решения о принятии обращений к первым лицам государства о предоставлении Львовской области специального экономического статуса", – рассказали в пресс-центре.

В ведомстве подчеркнули, что такие обращения являются частью гибридной агрессии против Украины и называются "тихой федерализацией".

В СБУ добавили, что мужчину задержали в 2016 году. 

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Апелляционный суд Львовской области оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Теги: Львов, СБУ, Украина, федерализация, Львовская область, приговор, взятка, облсовет
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