Чиновники пытались завладеть элитными землями под Киевом, общей стоимостью 930 млн грн – СБУ

Должностные лица незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара, рассказали в СБУ.

В СБУ сообщили, что суд наложил арест на земельные участки Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда оценочной стоимостью 930 млн грн, которые находятся в элитном районе под Киевом. Об этом 30 января проинформировала пресс-служба СБУ.

По версии правоохранителей, руководство районного отделения Госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара.

"Земли, которые находятся в ландшафтном заказнике местного значения "Озеро Конча" и относятся к природно-заповедному фонду Украины, были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения", – заявили в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Печерским районным судом в городе Киеве наложены аресты на 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 млн грн, что не позволило злоумышленникам перепродать их. Сейчас принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность", – рассказали в ведомстве.