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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрразведка СБУ задержала боевика "ДНР" из группировки "Призрак"

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика "ДНР", который пять лет скрывался в РФ. Ему объявили о подозрении в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Мужчина дежурил на блокпостах боевиков
Мужчина дежурил на блокпостах боевиков
Фото: dan-news.info

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической группировки "Призрак". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Бахмутского района отбывал наказание за кражу в одном из мест лишения свободы в Донецкой области. После освобождения в июня 2014 года мужчина присоединился к террористам "ДНР".

Мужчина нес "боевые дежурства" на блокпостах в районе пгт Северск. После освобождения населенного пункта тем же летом он сбежал от боевиков и длительное время скрывался на территории РФ.

В конце прошлого года мужчина вернулся на подконтрольную Украине территорию Донецкой области и в январе 2020 года был задержан контрразведчиками спецслужбы.

Бывшему боевику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, боевики, контрразведка, ДНР, подозрение
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