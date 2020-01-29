Бывший заложник Пантюшенко сообщил, что предлагал боевикам участвовать в программе СБУ "Вернись домой"

"Русский мир" людям на Донбассе навязали, но не все они его приняли, такое мнение высказал бывший заложник боевиков "ДНР" военнослужащий Богдан Пантюшенко.

Пантюшенко – оставшимся в ОРДЛО заложникам: Нужно верить и не раскисать Фото: hromadske.ua

Бывший заложник боевиков "ДНР" военнослужащий Богдан Пантюшенко в интервью "Громадському" 28 января рассказал, что, находясь с застенках, он заводил с боевиками разговоры о войне.

"Мне по-человечески было интересно, что думают все там: гражданские, боевики, охрана, руководители. Я всегда с ними заводил разговоры о ситуации в политическом, социальном и экономическом ключе с разных сторон. Всегда предлагал им программу Службы безопасности Украины "Вернись домой". Я считаю, что "русский мир" людям навязали и не все они его приняли. Им что-то обещали, но не то, что произошло на самом деле. Люди поверили, людей обманули", – отметил Пантюшенко.

Он добавил, что сейчас, встречаясь с прессой и представителями власти, постоянно поднимает вопрос освобождения тех, кто остался в ОРДЛО.

"Я хочу сказать, чтобы они просто верили, что все будет хорошо, и не раскисали. Верили и надеялись", – подчеркнул Пантюшенко.

Командир танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным Броня Пантюшенко удерживался боевиками с 18 января 2015 года. Его захватили во время операции у села Спартак в районе донецкого аэропорта.

Пантюшенко в "ДНР" осудили по статьям "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "насильственный захват власти" и "диверсия". В "генпрокуратуре" утверждали, что он подорвал мост на автодороге Донецк – Авдеевка, "чем разрушил важный объект транспортной инфраструктуры".

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Среди них был Пантюшенко.