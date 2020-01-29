В СБУ заявили, что вывели на подконтрольную Украине территорию экс-"министра угольной промышленности ДНР"

Бывший псевдочиновник "ДНР" давно размышлял о возвращении на подконтрольную украинской власти территорию, сообщили в СБУ.

В 2014 году боевики создали так называемое правительство "ДНР" Фото: ЕРА (архив)

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего "министра угольной промышленности" террористической организации "ДНР". Об этом 29 января сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства". Он, в частности, осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после отстранения от должности мужчина начал свой бизнес в оккупированной части Донбасса и размышлял о возвращении на подконтрольную украинской власти территорию.

Сразу после вывода из ОРДО экс-"министр" оформил заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти".

На видеозаписи, предоставленной СБУ, человек, чье лицо скрыто, говорит, что был назначен в правительство "ДНР", которое возглавлял гражданин России Александр Бородай, по протекции "вице-премьера" Александра Калюсского.

"Видя искусственность образования и поддержку его со стороны Российской Федерации, а также незаконность процессов, происходящих в Донецке, я принял решение отказаться от участия в незаконной деятельности так называемой "ДНР", – говорит мужчина.

ВИДЕО

Видео: Служба безпеки України / YouTube

СБУ не называет фамилию выведенного. В "правительстве" Бородая должность "министра угольной промышленности" с 16 мая 2014 года занимал Игорь Ивакин. 4 августа 2014-го он был уволен. В октябре 2014 года Ивакина внесли в список сайта "Миротворец".