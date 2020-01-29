Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В СБУ заявили, что вывели на подконтрольную Украине территорию экс-"министра угольной промышленности ДНР"

Бывший псевдочиновник "ДНР" давно размышлял о возвращении на подконтрольную украинской власти территорию, сообщили в СБУ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В 2014 году боевики создали так называемое правительство "ДНР"
В 2014 году боевики создали так называемое правительство "ДНР"
Фото: ЕРА (архив)

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего "министра угольной промышленности" террористической организации "ДНР". Об этом 29 января сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства". Он, в частности, осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после отстранения от должности мужчина начал свой бизнес в оккупированной части Донбасса и размышлял о возвращении на подконтрольную украинской власти территорию.

Сразу после вывода из ОРДО экс-"министр" оформил заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти".

На видеозаписи, предоставленной СБУ, человек, чье лицо скрыто, говорит, что был назначен в правительство "ДНР", которое возглавлял гражданин России Александр Бородай, по протекции "вице-премьера" Александра Калюсского.

"Видя искусственность образования и поддержку его со стороны Российской Федерации, а также незаконность процессов, происходящих в Донецке, я принял решение отказаться от участия в незаконной деятельности так называемой "ДНР", – говорит мужчина.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube

СБУ не называет фамилию выведенного. В "правительстве" Бородая должность "министра угольной промышленности" с 16 мая 2014 года занимал Игорь Ивакин. 4 августа 2014-го он был уволен. В октябре 2014 года Ивакина внесли в список сайта "Миротворец".

Теги: СБУ, Александр Бородай, ДНР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Богомолов показал крупным планом обручальное кольцо на фото с Собчак
Богомолов показал крупным планом обручальное кольцо на фото с Собчак
"Евровидение 2020". Назван день выступления участника от Украины
"Евровидение 2020". Назван день выступления участника от Украины
Mattel выпустила Барби с витилиго, а также без волос
Mattel выпустила Барби с витилиго, а также без волос
Самые ожидаемые смартфоны 2020
Самые ожидаемые смартфоны 2020 Актуально
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS