В "ЛНР" заявили, что задержали мать восьмерых детей по обвинению в "шпионаже"

Боевики заявляют, что жительница Станично-Луганского района Марина Недодаева собирала на территории "ЛНР" информацию по заданию СБУ.

Боевики "ЛНР" задержали жительницу Станично-Луганского района Марину Недодаеву. Ее обвинили в "шпионаже" на пользу СБУ, говорится 28 января на сайте "МГБ ЛНР".

"Сотрудниками МГБ выявлена жительница Станично-Луганского района, которая по заданию СБУ занималась на территории республики сбором сведений в отношении военнослужащих народной милиции. Кроме того, она должна была вести среди военнослужащих "ЛНР" агитационно-пропагандистскую работу с целью перехода их на сторону противника путем использования программы СБУ "Тебя ждут дома", — заявили в "МГБ".

Недодаева — мать восьмерых детей, двое из которых проживают на территории "ЛНР".