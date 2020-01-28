В "ЛНР" заявили, что задержали мать восьмерых детей по обвинению в "шпионаже"

Боевики "ЛНР" задержали жительницу Станично-Луганского района Марину Недодаеву. Ее обвинили в "шпионаже" на пользу СБУ, говорится 28 января на сайте "МГБ ЛНР".
"Сотрудниками МГБ выявлена жительница Станично-Луганского района, которая по заданию СБУ занималась на территории республики сбором сведений в отношении военнослужащих народной милиции. Кроме того, она должна была вести среди военнослужащих "ЛНР" агитационно-пропагандистскую работу с целью перехода их на сторону противника путем использования программы СБУ "Тебя ждут дома", — заявили в "МГБ".
Недодаева — мать восьмерых детей, двое из которых проживают на территории "ЛНР".
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.