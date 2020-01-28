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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "ЛНР" заявили, что задержали мать восьмерых детей по обвинению в "шпионаже"

Боевики заявляют, что жительница Станично-Луганского района Марина Недодаева собирала на территории "ЛНР" информацию по заданию СБУ.

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Многодетную мать задержали в "ЛНР", обвинив в "шпионаже"
Многодетную мать задержали в "ЛНР", обвинив в "шпионаже"
Фото: mgblnr.org

Боевики "ЛНР" задержали жительницу Станично-Луганского района Марину Недодаеву. Ее обвинили в "шпионаже" на пользу СБУ, говорится 28 января на сайте "МГБ ЛНР".

"Сотрудниками МГБ выявлена жительница Станично-Луганского района, которая по заданию СБУ занималась на территории республики сбором сведений в отношении военнослужащих народной милиции. Кроме того, она должна была вести среди военнослужащих "ЛНР" агитационно-пропагандистскую работу с целью перехода их на сторону противника путем использования программы СБУ "Тебя ждут дома", — заявили в "МГБ".

Недодаева — мать восьмерых детей, двое из которых проживают на территории "ЛНР". 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: боевики, ЛНР, война на Донбассе
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