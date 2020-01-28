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ВОЙНА В УКРАИНЕ

227 тыс. жителей ОРДЛО получили российские паспорта – МВД РФ

Руководитель главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел России Валентина Казакова заявила, что ведомство получает от жителей оккупированных территорий Донбасса до 1,5 тыс. пакетов документов в день для оформления паспорта гражданина России.

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В Ростове создано отдельное подразделение, которое принимает документы у жителей ОРДЛО для приобретения гражданства
В Ростове создано отдельное подразделение, которое принимает документы у жителей ОРДЛО для приобретения гражданства
Фото: pixabay.com

В 2019 году 227 тыс. жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей приобрели гражданство РФ, заявила в интервью изданию "Известия" руководитель главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел России Валентина Казакова.

Она напомнила, что в Ростове создано отдельное подразделение, которое принимает у жителей ОРДЛО документы для приобретения гражданства.

"Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности. Возможность приобретения гражданства и получения паспорта в конечном итоге позволит молодежи стать равноправными студентами на территории РФ наравне с другими гражданами России", – отметила Казакова.

По ее словам, это дает жителям оккупированных территорий определенные социальные льготы – возможность оформления заграничных паспортов с целью выезда и путешествий.

"Мы создавали инфраструктуру для приема и обработки заявлений, на данных территориях организовывались дополнительные пункты приема документов. Сегодня мы получаем около 1–1,5 тыс. таких документов в день", – добавила представитель МВД.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей "документами" боевиков "ДНР" и "ЛНР". По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО "уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта".

Теги: Россия, Донбасс, паспорт, гражданство, ДНР, МВД РФ, ЛНР, война на Донбассе
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