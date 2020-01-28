Боевики неделю блокируют миссии ОБСЕ проезд в район разведения сил и средств в Петровском

Боевики на Донбассе пытаются скрыть деятельность вооруженных формирований РФ и нарушения Минских договоренностей, не пуская патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в район разведения сил и средств в Петровском Донецкой области, сообщила украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Боевики уже неделю отказывают в доступе наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в район разведения сил и средств в Петровском Донецкой области. Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на странице в Facebook штаба операции Объединенных сил.

В ежедневном отчете миссии от 27 января говорится, что 25 и 26 января на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе Петровского боевики снова запретили патрулю проезд в направлении участка разведения.

"25 и 26 января на блокпосте вооруженных формирований примерно в 3 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) вооруженные члены вооруженных формирований вновь отказали патрулям миссии в проезде на юг в направлении участка разведения в районе Петровского, сославшись на "приказы от командиров", "проведение комплекса спецмероприятий" и "работ по разминированию в этом районе", – говорится в отчете миссии.

Ограничение свободы передвижения патрулей СММ фиксируются ежедневно в течение недели, подчеркнули украинские военнослужащие в СЦКК.

Кроме того, в эти дни беспилотник миссии малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).

"Такие действия могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей. Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии являются недопустимыми", – отметили в СЦКК.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

11 ноября 2019 года завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенных пунктов Богдановка и Петровское.