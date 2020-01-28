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ПРОИСШЕСТВИЯ

Стрелявшего в правоохранителей в Киеве боевика "ДНР" арестовали на два месяца

Боевик "ДНР" в ночь с 24-го на 25 января в Деснянском районе Киева спровоцировал в заведении для отдыха конфликт с двумя правоохранителями, пытался выстрелить в обоих, но ранил только одного. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в 2003 году в Донецке мужчина был осужден по четырем статьям Уголовного кодекса, в 2009 году – еще по одной.

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Задержанного взяли под арест на два месяца
Задержанного взяли под арест на два месяца
Фото: mvs.gov.ua

Суд постановил взять под арест боевика "ДНР", который в ночь с 24-го на 25 января в Деснянском районе Киева стрелял в полицейских. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"По материалам полиции Киева и департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины этот подозреваемый-рецидивист судом взят безальтернативно под стражу сроком на два месяца", – отметил Шевченко.

Он сообщил, что арестованный в 2003 году в Донецке был осужден по четырем статьям Уголовного кодекса, в 2009 году – еще по одной.

"Надеемся, коллеги-правоохранители из спецслужб тщательно отработают этого злоумышленника", – добавил спикер МВД.

https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10222100431882270

Боевик "ДНР" в ночь с 24-го на 25 января в Деснянском районе Киева спровоцировал в заведении для отдыха конфликт с двумя правоохранителями, пытался выстрелить в обоих, но оружие дало осечку и он ранил только одного из них.

Согласно информации на сайте "Миротворец", мужчина проходил службу у террористов "ДНР", является командиром разведки подразделения "Оплот", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском.

Правоохранители задержали подозреваемого через несколько часов после инцидента.

Теги: МВД, арест, боевики, ДНР, правоохранители, Артем Шевченко, суд
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