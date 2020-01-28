Стрелявшего в правоохранителей в Киеве боевика "ДНР" арестовали на два месяца

Суд постановил взять под арест боевика "ДНР", который в ночь с 24-го на 25 января в Деснянском районе Киева стрелял в полицейских. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"По материалам полиции Киева и департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины этот подозреваемый-рецидивист судом взят безальтернативно под стражу сроком на два месяца", – отметил Шевченко.
Он сообщил, что арестованный в 2003 году в Донецке был осужден по четырем статьям Уголовного кодекса, в 2009 году – еще по одной.
"Надеемся, коллеги-правоохранители из спецслужб тщательно отработают этого злоумышленника", – добавил спикер МВД.
Боевик "ДНР" в ночь с 24-го на 25 января в Деснянском районе Киева спровоцировал в заведении для отдыха конфликт с двумя правоохранителями, пытался выстрелить в обоих, но оружие дало осечку и он ранил только одного из них.
Согласно информации на сайте "Миротворец", мужчина проходил службу у террористов "ДНР", является командиром разведки подразделения "Оплот", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском.
Правоохранители задержали подозреваемого через несколько часов после инцидента.