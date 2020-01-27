В Киеве боевик "ДНР" ранил правоохранителя – полиция

В Нацполиции заявили, что боевик "ДНР" спровоцировал в заведении отдыха в Киеве конфликт с двумя правоохранителями, пытался выстрелить в обоих, но оружие дало осечку и он ранил только одного из них.

В ночь с 24-го на 25 января в Деснянском районе Киева боевик "ДНР" ранил 25-летнего участкового офицера полиции. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Нацполиции.

По версии правоохранителей, двое полицейских вне службы, в гражданской одежде, находились в одном из столичных заведений отдыха. К ним подошел неизвестный и, нецензурно ругаясь, начал провоцировать конфликт, а затем предложил продолжить выяснять отношения на улице.

"На видео с камеры наблюдения виден человек, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие. Конфликт злоумышленник продолжил бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый офицер наклонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что стрелком оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. Согласно информации, на сайте "Миротворец", мужчина проходил службу у террористов "ДНР", является командиром разведки подразделения "Оплот", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском.

Правоохранители задержали подозреваемого через несколько часов после инцидента на одной из улиц Киева. По месту его жительства обнаружена и изъята куртка, в которую он был одет на момент преступления, и мобильный телефон, рассказали в пресс-службе.

Следователи Деснянского управления полиции объявили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Раненого офицера прооперировали, его состояние оценивается как удовлетворительное, добавили в пресс-службе.