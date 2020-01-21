В Запорожье посетитель ресторана подстрелил владельца заведения

По факту стрельбы в Запорожье полиция открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство.

В ночь на 20 января в Коммунарском районе Запорожья произошла стрельба, сообщило агентство УНН со ссылкой на источники.

Посетитель одного из ресторанов вступил в конфликт с владельцем заведения, после чего поехал домой за ружьем. Уже вооруженный, он дождался своего обидчика возле дома и несколько раз выстрелил в него.

Пострадавшего владельца ресторана госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители установили личность подозреваемого, при этом его поиски продолжаются.

В полиции сообщили изданию 061, что в результате стрельбы получил ранения владелец ресторана "Венеция".

По данному факту открыли уголовное производство по признакам ст. 115 ч. 2 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.