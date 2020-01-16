В Николаеве произошла стрельба, пострадали два человека – полиция

Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве по факту стрельбы в Николаеве с двумя пострадавшими.

15 января на улице Театральная в Николаеве между двумя группами мужчин произошел конфликт со стрельбой, сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Вечером 15 января правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестные стреляли из автомобиля Mercedes Benz A 160.

"Между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений. Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, от другой – четверо. Со временем разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов. В результате стрельбы один человек получил повреждения ноги, еще один – повреждения на лице и удары по голове", – сказано в сообщении.

По данным полиции, с места происшествия "злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160". Авто нашли на одной из улиц Ингульского района, в нем находился один из подозреваемых.

"Также полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак… Вещественные доказательства, гильзы и пистолет изъяты. Жизни пострадавших ничего не угрожает… Предварительно следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "хулиганство", – добавили в пресс-службе.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.